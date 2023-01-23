Киев, 23 января, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько десятков танков, которые обещают дать западные союзники Киеву, не способны кардинально изменить ситуацию на передовой.

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Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD посетовал, что в противостоянии армии Украины с российской, у которой тысячи танков, ни одна страна обещанием предоставить десять, 20, 50 танков не решит проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский рассказал, какое вооружение сильнее всего востребовано ВСУ. На первом месте в этом списке — танки.