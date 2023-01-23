Москва, 23 января, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Интенсивные удары по опорным пунктам киевских боевиков в Запорожской области приносят результаты, рассказали в Министерстве обороны России. Так, артиллеристам Южного военного округа удалось вытеснить ВСУ с одной из боевых позиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Читайте также: Рогов: 128-я бригада ВСУ потеряла в Запорожье более 70% боевиков

Артиллерия способствует продвижению мотострелковых и танковых подразделений РФ. Удары наносятся по скоплениям боевиков, укреплениям и колоннам техники. Стрелять точно артиллеристам помогает информация, поступающая от круглосуточно работающих беспилотников.

«У нас много задач — поддержка пехоты, поражение опорных пунктов, артиллерийских минометных батарей, то есть целей много, работаем много. В основном работаем по опорным пунктам. Они залегли, чтобы пехота могла выдвинуться и занять эти опорные пункты без огня противника», — рассказал командир гаубичной батареи с позывным Патриот.

Он рассказал о стараниях российских подразделений оперативно уничтожать резервы противника, и это удаётся. Для повышения эффективности выполнения задач военнослужащие часто перемещаются вдоль линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, в шестой раз в украинской армии вынуждены практически полностью обновлять 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду после того, как в ней осталось менее 30% боевиков, рассказал ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также отмечал, что за месяц из рядов ВСУ на сторону российской армии в Запорожской области перешли несколько десятков военнослужащих.