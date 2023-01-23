Москва, 23 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. 19 января 2023 года московский арбитраж отказал компании «ЧелПром-Даймонд» в признании права собственности на очень крупную партию бриллиантов. Уже 9 лет челябинская компания, долю в которой имеет кинорежиссёр Никита Михалков, пытается вернуть себе почти 12 тысяч бриллиантов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Разбирательства начались еще в 2013 году, тогда по инициативе управления ФСБ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте природных драгоценных камней. В основе дела лежал контракт, который «ЧелПром-Даймонд» заключила 18 апреля 2012 года с иностранной компанией Dundela Limited (Гибралтар), на покупку бриллиантов на сумму 1,25 млн долларов. Дело в том, что в России установлены особые правила обращения драгоценных металлов и камней и все действия с ними строго отслеживаются и учитываются. Сделка Dundela Limited и «ЧелПром-Даймонд», по мнению следствия, эти правила нарушила — покупатель не был резидентом РФ, не имел зарегистрированного представительства и не оформлялся на спецучёте пробирного надзора. В итоге 11 703 бриллианта массой 1484,3 карата были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, и в 2014 году в ходе обыска в компании их изъяли и передали на хранение в ГОХРАН, где они находятся и по сей день.

На данный момент об итогах расследования в отношении неустановленных лиц ничего неизвестно. Фигурантам по этой статье может грозить до четырех лет лишения свободы. Все это время, пока идет расследование, бриллианты, которые числятся на балансе «ЧелПром-Даймонд», не могут вернуться к собственнику. Некоторые иски, в особенности те, которые подавала компания Михалкова, выглядят странными, потому что оспаривают то, что спорам не подлежит. Например, сам иск челябинской компании о признании права собственности на бриллианты выглядит странно, ведь никто и не оспаривал их право. Вот только вернуть имущество им не могут, пока уголовное дело не завершится вердиктом.

«Судьба арестованных бриллиантов должна быть разрешена судом при вынесении приговора, что предусмотрено ст. 299 УПК РФ», — отметил юрист по арбитражным спорам из Екатеринбурга Максим Степанов.

За время, прошедшее с момента возбуждения уголовного дела, ООО «ЧелПром-Даймонд» успело обанкротиться и с 2015 года находится на этапе конкурсного производства. Основным кредитором компании в банкротном деле стал Челябининвестбанк, выдавший ему кредит на 136,88 млн рублей на покупку сырья для бриллиантов. Банк, когда долг не был возвращён, отметился в банкротном деле «алмазного актива» как истец, усложнив ещё больше финансовую ситуацию компании.

На сегодня имущество компании распродано, осталась только спорная партия драгоценных камней. Из-за зависшего в вещдоках имущества конкурсный управляющий уже несколько лет не может завершить конкурсное производство. Хотя компания производственной деятельности уже не ведёт.

За годы с начала расследования сделку, послужившую основанием для уголовного дела, попытался оспорить и покупатель, требовавший в арбитраже Москвы признать контракт не заключённым и вернуть ему 1,25 млн долларов. Спор продлился больше года и завершился не в пользу Dundela Limited.

В ходе банкротного дела «ЧелПром-Даймонд» покупатель бриллиантов — компания Dundela Limited вошла в реестр кредиторов, и относительно контракта суд принял решение, что он не может быть признан заключённым. То есть вышеупомянутые бриллианты являются до сих пор собственностью «ЧелПром-Даймонд», и непонятно, зачем компания подаёт иск, пытаясь признать за собой право собственности.

«Видимо, мотив иска к компании Dundela Limited о признании права собственности на бриллианты продиктован какими-то другими обстоятельствами, которые не подлежат раскрытию из-за продолжающегося расследования уголовного дела», — заявил ИА REGNUM юрист Максим Степанов.