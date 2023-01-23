Новосибирск, 23 января, 2023, 06:13 — ИА Регнум. В Новосибирске искали ребёнка 2011 года рождения Рахматулло Хасанова, который ушёл из дома в неизвестном направлении. Мальчика нашли живым, сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

(сс) Free-Photos Мальчик

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11-летний ребёнок ушёл из дома утром 22 января в мороз после того, как был наказан отцом за провинность. В связи с опасностью переохлаждения, искать его нужно было быстро. Поисково-спасательный отряд после поступления сообщения оперативно сформировал бригады добровольцев, которые отправились искать ребёнка около 22:00 по местному времени.

Поиски велись силами десятков горожан, обследовалась территория возле дома и школы, где учится ребёнок. Мальчик был обнаружен группой отряда «Лиса» около двух часов ночи, рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января спасатели нашли туриста, заблудившегося в лесу, в районе Агурских водопадов, в Хостинском районе города Сочи. Мужчина сам попросил помощи спасателей, заблудившись в тёмное время суток.