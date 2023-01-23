Бахмут, ДНР, 23 января, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Киевские боевики в спешке и панике прячут в жилых кварталах Артемовска ДНР танки и бронетранспортёры. Об этом сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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На заснятых видеокадрах — тяжёлая техника, улицы пусты и безжизненны, дома полуразрушены, людей не видно — многие ушли из города.

По словам Росси, находиться в Артёмовске (Бахмут) «очень пугающе, бои сейчас очень-очень близко». Отмечается, что в боях за город ВСУ несут огромные потери.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ стягивают в Купянск карательные подразделения, причастные к террористическим мероприятиям в отношении граждан собственной страны в других регионах Украины.