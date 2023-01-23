Вашингтон, 23 января, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Настроенные против России жители Соединённых Штатов находятся под влиянием американского империализма. Такое мнение высказала писатель из США Кейтлин Джонстоун в посте своего аккаунта Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за её вклад в развязывании и продолжении войны, то вы — лжец», — указала она американцам.

Джонстоун подчеркнула, что придерживающиеся такой позиции люди фактически противостоят России как раз потому, что являются империалистами и поддерживают империю США. Они не верят, что руководство Соединённых Штатов может разжигать конфликт на Украине, и «объективно неправы», обвиняя во всём Россию, считает писатель.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Джо Байден может прекратить украинский конфликт одним звонком главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он подчеркнул, что в случае соответствующего распоряжения американских властей украинскому президенту придётся подчиниться.