Вашингтон, 23 января, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Кандидат на пост губернатора штата Кентукки США Джеффри Янг назвал «рецепт» для решения всех мировых проблем. По его мнению, всего-то нужно отстранить нынешнего президента Джо Байдена от должности. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Matt H. Wade США

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«Если меня кто-то спросит: «Что нужно делать в этой ужасной ситуации?», то мой ответ всегда будет таким: «Инициировать импичмент и отстранить президента США и его команду по обеспечению национальной безопасности», — написал осуждающий военную помощь Украине Янг.

Политик добавил, что это станет «лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество».

Как сообщало ИА REGNUM, в планах у киевской армии взятие под контроль юга России. О несбыточных мечтах президента Украины Владимира Зеленского рассказал политолог Юрий Романенко.