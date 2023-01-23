Киев, 23 января, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение сильнее всего востребовано ВСУ. На первом месте в этом списке — танки, отметил украинский лидер в интервью телеканалу ARD.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

Читайте также: Зеленский: ВСУ не хватит нескольких десятков танков от стран Запада

Он согласился поверить обещанию канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Киев получит от ФРГ системы IRIS-T, и поблагодарил за них немецкие власти.

«Это хорошие системы, нам бы их побольше. Канцлер Шольц дал обещание, поверим ему. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в дефиците у украинской армии танки и снаряды ко всей технике, поставляемой от западных стран. Фактически ВСУ нужны и артиллерия, и РСЗО, и танки, и боевые машины пехоты, следует из слов Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что ВСУ не будет достаточно нескольких десятков танков от стран Запада. Он напомнил, что в арсенале ВС РФ тысячи танков, и отметил, что пока объёмы поставки аналогичного вооружения повлияют только на боевой дух украинских солдат.