Киев, 23 января, 2023, 04:55 — ИА Регнум. В планах у киевской армии взятие под контроль юга России. О несбыточных мечтах президента Украины Владимира Зеленского рассказал политолог Юрий Романенко, которого цитирует «Общественная служба новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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По заверениям украинского эксперта, Киев намерен создать квазигосударство «Югороссия», захватив большую часть южных регионов России. Это Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и Кавказ.

Романенко пояснил, что захват российских территорий даст возможность «получить мостик в Азию».

Как сообщало ИА REGNUM, уволенный советник главы офиса киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, как воспринималась в первое время спецоперация, проводимая Россией.