Изящная и молниеносная — Арестович о первых впечатлениях о спецоперации
Арестович: Россия в конце февраля пыталась провести «изящную молниеносную спецоперацию»
Киев, 23 января, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Уволенный советник главы офиса киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, как воспринималась в первое время спецоперация, проводимая Россией.
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По словам Арестовича, спецоперация, начатая в конце февраля 2022 года, была «красивой, с вежливыми людьми».
«Такая изящная, красивая, молниеносная спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котёнку, ни ребёнку, ликвидировали немногих сопротивляющихся. Предлагали сдаваться», — охарактеризовал Арестович в интервью украинскому политологу Юрию Романенко.
Как сообщало ИА REGNUM, Арестович подписал себе приговор высказываниями о поражении ВСУ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член фракции «Единая Россия» Даниил Бессарабов.