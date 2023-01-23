Рим, 23 января, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Действия властей Италии по конфликту на Украине направлены не против Москвы, а в поддержку Киева. На этом акцентировал внимание министр обороны Италии Гуидо Крозетто, выступая канале Rai 3.

Гвидо Крозетто, Джорджа Мелони и Иньяцио Ла Русса на совместной пресс-конференции в связи с учреждением «Братьев Италии»

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«Мы должны были дать суждение произошедшему факту — государство, дружеское государство, с которым мы сотрудничали, на которое приходилось 40% нашей потребности в газе, неожиданно совершило акт, который вынудил нас помогать государству, которое подверглось нападению, защищать своих граждан и территориальную целостность», — сказал руководитель итальянского министерства обороны.

Он назвал правдивыми слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что итальянский народ не создаёт барьеры, и заверил, что Италия «не строила антироссийский фронт».

Глава минобороны страны также придерживается мнения, что Россия вторглась на территорию Украины, поэтому действия итальянских властей «суровы и недвусмысленны», несмотря на уважение, «которое эта нация заслужила на протяжении веков».

Крозетто также заявил, что Италии было сложно делать выбор, на чью сторону встать в конфликте, и выразил намерение властей помочь России и Украине начать переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, Киевская армия к началу лета в общей сложности сможет получить от западных союзников менее 90 танков, что намного меньше 300, на которые рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский, отмечало ранее итальянское издание Quotidiano Nazionale. По его оценкам, от Германии поступят 19 Leopard 2, от Польши — 14, от Финляндии — десять танков и от Нидерландов — около 40.