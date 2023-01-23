Мелитополь, 23 января, 2023, 03:23 — ИА Регнум. В шестой раз в украинской армии вынуждены практически полностью обновлять 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду после того, как в ней осталось менее 30% боевиков. Об очередном переформировании сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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Он напомнил, что поводом для принятия таких мер являются потери более чем 70% военных в подразделении. Ранее переформирование этой бригады проводили на скорую руку, без слаживания и подготовки, сразу же отправив боевиков в зону соприкосновения.

«Когда пяти раз недостаточно, чтобы понять… То всегда наступает и шестой. 128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ стремительно идёт к своему шестому переформированию, в этот раз из-за потерь на запорожском направлении. Личный состав 128-й ещё более ускоренными темпами обилечивается на «экспресс к Бандере», — написал Рогов.

По его данным, подразделения бригады находятся в Закарпатской области, место дислокации штаба — город Мукачёво. Очередное переформирование стало последствием массированной атаки ВС РФ в районе населённого пункта Лежино недалеко от Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее войска РФ вынудили боевиков ВСУ покинуть село Каменское в Запорожской области. Оттуда часто велись обстрелы, контроль украинских военных за населённым пунктом мешал продвигаться российской армии к Степногорску и Запорожью.