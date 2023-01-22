В офисе Зеленского раскритиковали нежелание депутатов ФРГ помогать Украине
Подоляк назвал омерзительным депутата Германии за отказ поставлять танки Leopard Украине
Киев, 23 января, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Депутатов бундестага Германии советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал равнодушными, а одного из них омерзительным. Он выразил возмущение тем, что представители немецкого парламента выступают против отправки Киеву танков Leopard 2.
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Подоляк привёл слова одного из депутатов, не назвав его имя. Комментируя его выступление, он охарактеризовал представителя бундестага как «омерзительного».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Подоляк остался недоволен результатами переговоров на немецкой базе «Рамштайн» с союзниками Киева и раскритиковал западных политиков. Владимир Зеленский сравнил количество танков, которые собираются отправить Киеву западные страны, с арсеналом тяжёлой бронетехники РФ и остался недоволен объёмами помощи.