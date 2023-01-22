Киев, 23 января, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Депутатов бундестага Германии советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал равнодушными, а одного из них омерзительным. Он выразил возмущение тем, что представители немецкого парламента выступают против отправки Киеву танков Leopard 2.

Михаил Подоляк

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Подоляк привёл слова одного из депутатов, не назвав его имя. Комментируя его выступление, он охарактеризовал представителя бундестага как «омерзительного».

«А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза», — высказал своё недовольство представитель офиса Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Подоляк остался недоволен результатами переговоров на немецкой базе «Рамштайн» с союзниками Киева и раскритиковал западных политиков. Владимир Зеленский сравнил количество танков, которые собираются отправить Киеву западные страны, с арсеналом тяжёлой бронетехники РФ и остался недоволен объёмами помощи.