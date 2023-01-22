Рабат, 23 января, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Киевской армии военные Марокко отправили партию танков Т-72Б, которые нуждаются в ремонте. Ранее они были закуплены в Белоруссии. Об этом сообщает издание Menadefence.

Mil.ru Танк

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На ремонт танки доставят в город Штернберк (Чехия).

Сколько африканская страна отправила всего таков Украине, не сообщается.

Отмечается, что решение о поставке тяжёлой техники Киеву принималось под жёстким давлением на саммите «Рамштайн» ещё в апреле 2022 года.

В армии Марокко насчитывается почти 300 подержанных танков советского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу лета Украина в общей сложности сможет получить от западных союзников менее 90 танков, что меньше 300, на которые рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский.