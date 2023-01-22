Киев, 23 января, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил количество танков, которые собираются отправить Киеву западные страны, с арсеналом тяжёлой бронетехники РФ и остался недоволен объёмами помощи. Десятков танков ВСУ будет недостаточно, констатировал украинский лидер в опубликованном в его телеграм-канале интервью.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему», — уверен Зеленский.

Пользой от того, что Украина получит хоть сколько-то единиц тяжёлой техники, он назвал поддержку боевого духа в рядах киевских боевиков — у ВСУ будет мотивация.

Как сообщало ИА REGNUM, когда европейские страны снова зададут вопрос Германии о том, можно ли поставлять на Украину танки Leopard 2, они получат разрешение на эти действия, заявила ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. В результате киевская армия к началу лета в общей сложности сможет получить от западных союзников менее 90 танков, что намного меньше 300, на которые рассчитывал Зеленский.