Мелитополь, 23 января, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Военнослужащие РФ пересекли реку Янчекрак возле села Каменское в ДНР и вынудили киевских боевиков покинуть этот населённый пункт. Контроль ВСУ за селом мешал продвигаться российской армии, написал в своём телеграм-канале 22 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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Сейчас Каменское фактически является серой зоной, уточнил он информагентству РИА Новости.

«Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села», — сказал Рогов.

Каменское расположено на берегу реки Янчекрак, там, где она впадает в Каховское водохранилище. Освобождение села важно для ВС РФ, так как это позволит российской армии продвигаться к Степногорску и Запорожью. Кроме того, Каменское было удобно украинским боевикам для организации обстрелов Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов рассказал, что за месяц из рядов ВСУ на сторону российской армии в Запорожской области перешли несколько десятков военнослужащих. В том числе недавно ряды киевских боевиков добровольно покинули два офицера элитного спецподразделения ВСУ.