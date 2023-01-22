Зеленский распорядился создать резервы военнослужащих в украинской армии
Президент Украины Зеленский распорядился создать резервы военнослужащих в ВСУ
Киев, 23 января, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Командованию Украины дано задание создать резервы военнослужащих для того, чтобы украинские боевики могли брать паузы для восстановления после боёв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета, видео выступления опубликовано в его телеграм-канале.
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Решение о создании резервов принималось ставкой верховного главнокомандующего Украины с целью корректировки внутренних процессов в армии страны.
Ранее сообщалось, что проводить на Украине дополнительную мобилизацию не планируется. Такое решение анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников в декабре.
Как сообщало ИА REGNUM, спустя несколько дней после его заявления возможность продлить мобилизацию допускала замминистра обороны Анны Маляр. Причиной этих возможных действий она назвала потребности в пополнении армии.