Киев, 23 января, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Командованию Украины дано задание создать резервы военнослужащих для того, чтобы украинские боевики могли брать паузы для восстановления после боёв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета, видео выступления опубликовано в его телеграм-канале.

President.gov.ua Зеленский

Читайте также: В Минобороны Украины допустили новую волну мобилизации

Решение о создании резервов принималось ставкой верховного главнокомандующего Украины с целью корректировки внутренних процессов в армии страны.

«Командующие формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов — они есть, они должны быть», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что проводить на Украине дополнительную мобилизацию не планируется. Такое решение анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя несколько дней после его заявления возможность продлить мобилизацию допускала замминистра обороны Анны Маляр. Причиной этих возможных действий она назвала потребности в пополнении армии.