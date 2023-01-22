Горловка, ДНР, 23 января, 2023, 01:16 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли район расположения шахты «Глубокая» возле города Горловка в Донецкой Народной Республике. Снарядами повреждён газопровод на улице Сухумская, сообщил в своём телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Mil.gov.ua Обстрел

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«Данные о разрушениях жилого фонда уточняются. Жители сообщают о повреждении газопровода», — написал он в своём телеграм-канале.

По информации представительства ДНР в Совместном центре координации и контроля (СЦКК), сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Как сообщало ИА REGNUM, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, никто не пострадал.