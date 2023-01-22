Вашингтон, 23 января, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Заменить привязку госдолга США к долларовому эквиваленту на его расчёт к процентному соотношению ВВП страны предложил член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фитцпатрик. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

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Он подчеркнул, что с 2008 года госдолг страны вырос с 40 до 125%, и это неустойчивая ситуация.

«Когда у вас есть ребёнок, у которого есть проблемы с расходами, то вы предпринимаете два действия — платите по его счетам и отбираете у него кредитную карту», — сказал политик.

По этой аналогии установление размера американского госдолга в долларовом эквиваленте не имеет никакого смысла, уверен он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Соединённые Штаты достигли лимита национального долга в размере 31,4 триллиона долларов. Во избежание дефолта министерство финансов США задействовало «экстраординарные меры».