В США предложили уйти от привязки госдолга страны к долларовому эквиваленту
Вашингтон, 23 января, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Заменить привязку госдолга США к долларовому эквиваленту на его расчёт к процентному соотношению ВВП страны предложил член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фитцпатрик. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
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Он подчеркнул, что с 2008 года госдолг страны вырос с 40 до 125%, и это неустойчивая ситуация.
По этой аналогии установление размера американского госдолга в долларовом эквиваленте не имеет никакого смысла, уверен он.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Соединённые Штаты достигли лимита национального долга в размере 31,4 триллиона долларов. Во избежание дефолта министерство финансов США задействовало «экстраординарные меры».