Москва, 23 января, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Вечером 22 января из Малого театра в Москве в больницу доставили народного артиста России Валерия Афанасьева. Он получил травму во время спектакля. Об этом сообщили в театре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валерий Афанасьев и Андрей Чубченко

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По словам коллег по театральному цеху, Валерий Афанасьев повредил ногу во время спектакля «Горячее сердце».

Врачи осмотрели актёра и сделали заключение, что перелома нет. Два дня Афанасьев пробудет в больнице на дообследовании.

У Валерия Афанасьева богатая фильмография и множество ролей в театре.

Как сообщало ИА REGNUM, американский актер Джереми Реннер, двукратный номинант на премию «Оскар», получил травмы и потерял большое количестве крови в результате несчастного случая во время уборки снега.