Оттава, 23 января, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей в Канаде выразили возмущение в ответ на призыв постоянного представителя страны при ООН Боба Рэя объединиться против РФ с целью помочь Украине. Заявление политика активно комментируют в Twitter.

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«Сами и идите воевать, Боб», — написал пользователь Мэтью Звецлут.

Пользователи Twitter уверены, что Канаде не стоит воевать за «коррумпированную» Украину, которая втянута в прокси-войну для ослабления России.

Канадцы также считают, что пора уже «завязывать с вечными войнами», тем более если борьба идёт ради экономических интересов США и под влиянием «американской пропаганды». У Боба Рэя также поинтересовались о цели противостояния между странами Запада и РФ и спросили, как избежать повторения ситуации в Ираке, Афганистане или Вьетнаме.

Помимо этого, жители Канады уверены, что Россия выиграла в конфликте с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ от поддержки только одной из сторон в украинском конфликте является обязательным условием продвижения мирного диалога, заявил 22 января глава бразильского внешнеполитического ведомства Мауру Виейра.