Париж, 23 января, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Президент Франции и канцлер Германии договорились об амбициозном ответе на закон США о снижении инфляции. Об этом 22 января журналистам сказал французский лидер Эммануэль Макрон после встречи с Олафом Шольцем.

Bundesregierung.de Федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

Читайте также: Хруст французской булки: Ле Пен обвинила Макрона в крахе кондитеров

По словам Макрона, стороны намерены «продвинуться в европейском ответе, где будут задействованы простые, быстрые для нашей промышленности инструменты».

«У нас будет общая европейская стратегия, которая приведет к амбициозному и быстрому ответу», — пояснил президент Франции и добавил, что имеет ввиду систему помощи европейским предприятиям.

Ранее Эммануэль Макрон назвал закон о снижении инфляции «недружественным и агрессивным».

Как сообщало ИА REGNUM, сотни компаний и предприятий во Франции из-за скачка цен на электроэнергию вынуждены сворачивать деятельность либо банкротиться. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен винит в этом «плохой политический выбор правительства».