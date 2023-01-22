Минск, 22 января, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко отреагировал на нарушения интернет-магазином Wildberries законодательства страны — он поручил оперативно разобраться с взиманием платы за возврат покупателями товаров, не подошедших по размеру, фасону, комплектации и тому подобное. Об этом 22 января в эфире телеканала СТВ рассказал председатель Комитета государственного контроля (КГК) страны Василий Герасимов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries (Вайлдбериз)

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Отмечается, что после урегулирования подобной ситуации в октябре Wildberries в декабре вновь начала брать с покупателей по 70 рублей за возврат товаров.

И с вмешательством Лукашенко конфликт был исчерпан. Должностные лица оштрафованы, деньги возвращены.

«Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан. В результате в течение двух дней деньги всем были возвращены, как и отменено это правило», — пояснил Василий Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) признало оплату за возврат товара Wildberries незаконной.