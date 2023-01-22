Рим, 22 января, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Киевская армия к началу лета в общей сложности сможет получить от западных союзников менее 90 танков, что намного меньше 300, на которые рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский. По оценкам итальянского издания Quotidiano Nazionale, от Германии поступят 19 Leopard 2, от Польши — 14, от Финляндии — десять танков и от Нидерландов — около 40.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ в Донбассе

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По мнению автора, вероятно, около 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 могут быть получены непосредственно от производителя, но только в конце 2023 года — начале 2024-го.

Ранее эксперты заявляли, что потребуется год, чтобы подготовить танки для передачи киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европы давят на Германию, требуя поставить немецкие танки Leopard 2 киевской армии либо разрешить другим государствам это сделать. Но ФРГ так и не даёт положительного ответа. При этом президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о сроках поставок Украине танков Leopard 2.