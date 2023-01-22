Лондон, 22 января, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Матч между лондонской командой «Арсенал» и клубом «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (АПЛ) завершился победой «Арсенала». Встреча закончилась со счётом 3:2.

Tularegion.ru «Арсенал»

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Матч стал тринадцатым выигрышным подряд в серии побед лондонской команды. «Арсенал» набрал 50 очков и сохранил место в турнирной таблице. Голы во время встречи забили Эдди Нкетиа (24-я и 90-я минуты) и Букайо Сака (53-я минута).

«Манчестер Юнайтед» очки принесли Маркус Рэшфорд и Лисандро Мартинес, по итогам матча команда располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

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