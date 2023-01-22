Париж, 22 января, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Лидер Франции Эммануэль Макрон 22 января заявил, что водородный трубопровод, который планируется построить между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлён до Германии. Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

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По словам Макрона, водородная ветка свяжет Испанию, Португалию и Францию с ФРГ.

Отмечается, что строительство трубопровода между Испанией и Францией планируют завершить к 2030 году.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес говорил, что трубопровод между Барселоной и Марселем сначала будет транспортировать газ, а затем «зелёный» водород.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия приняла решение создать Европейский водородный банк с капиталом в три миллиарда евро, чтобы к 2030 году в ЕС ежегодно производилось десять миллионов тонн водорода из возобновляемых источников.