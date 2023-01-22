Франция и Германия в поддержку союзников проведут учения в Румынии и Литве
Париж, 22 января, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Германия и Франция планируют провести совместные учения. Такой пункт есть в принятой сторонами декларации по итогам заседания франко-германского совета министров, опубликованной на сайте Елисейского дворца.
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«В целях поддержки наших восточных союзников вооруженные силы проведут совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии», — отмечается в заявлении, подписанном Парижем и Францией.
Страны хотят «повысить устойчивость восточных партнеров», в том числе и с помощью Европейского фонда мира.
Как сообщало ИА REGNUM, учения ядерных сил стран — членов НАТО проводятся «для обеспечения эффективного ядерного сдерживания», заявил 21 января помощник генсека альянса Ангус Лэпсли.