Одесса, Украина, 22 января, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Ночью 23 января в Одессе энергетики вынужденно обесточат жилые дома из-за нехватки энергии. Ограничения продлятся с полуночи до семи утра, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Pxhere.com Без электричества

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Он констатировал вынужденную необходимость энергетиков отказаться от круглосуточных стабилизационных отключений и перейти на экстренные до тех пор, пока НЭК Укрэнерго не сможет предоставить большие лимиты потребления для области.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к прогнозируемым графикам отключений», — написал Братчук в своём телеграм-канале.

Лимит отключений на ночь, по его словам, составляет 411,56 МВт или 34% от общей потребности области, в том числе 25% для критической инфраструктуры.

«Из-за этого до 7 утра 23 января в области будут применять экстренные отключения света. Лимит с 7:00 до 24:00 — 580,18 МВт. При текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями, этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений. Тем не менее, свет будет только в гарантированные часы белой зоны», — пояснил Братчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 22 января в Одессе горела после взрыва подстанция Южного РЭС.