Париж, 22 января, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Франция и Германия разработают общие механизмы закупок газа, заявил 22 января французский лидер Эммануэль Макрон.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Олаф Шольц и Эммануэль Макрон

Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 22 января проводили переговоры в Париже по случаю 60-й годовщины подписания основного межгосударственного соглашения.

В ходе этих переговоров обсуждался также вопрос о том, что Франция и Германия должны стать лидерами новой Европы, которая станет самостоятельной «геополитической силой», рассказал ранее Макрон.

Ранее власти ЕС разработали правила о совместной закупке и хранении газа всеми странами — членами союза. По расчету Брюсселя, это сделает ситуацию более прогнозируемой и станет препятствием для «спекулянтов».

В 2022 году в ряде стран ЕС стоимость газа для потребителей выросла в два и более раз.