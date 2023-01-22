Франция и Германия будут закупать газ вместе
Франция и Гемания разработают общие механизмы закупок газа
Париж, 22 января, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Франция и Германия разработают общие механизмы закупок газа, заявил 22 января французский лидер Эммануэль Макрон.
Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 22 января проводили переговоры в Париже по случаю 60-й годовщины подписания основного межгосударственного соглашения.
В ходе этих переговоров обсуждался также вопрос о том, что Франция и Германия должны стать лидерами новой Европы, которая станет самостоятельной «геополитической силой», рассказал ранее Макрон.
Ранее власти ЕС разработали правила о совместной закупке и хранении газа всеми странами — членами союза. По расчету Брюсселя, это сделает ситуацию более прогнозируемой и станет препятствием для «спекулянтов».
В 2022 году в ряде стран ЕС стоимость газа для потребителей выросла в два и более раз.