Париж, 22 января, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Франция окажет Украине помощь в восстановлении после окончания военного конфликта в стране, заявил 22 января президент страны Эммануэль Макрон.

EPA/LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

«Мы будем помогать Украине во всех областях. Мы этому привержены», — сказал французский лидер.

При этом Макрон не исключил возможности новых военных поставок на Украину, в частности, танков Leclerc. Он отметил, что попросил министерство обороны «проработать этот вопрос».

Как сообщалось ранее, помочь в восстановлении энергетики Украины пообещали США.