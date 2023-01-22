Афины , 22 января, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Информация о бомбе в самолете компании Ryanair, который выполнял рейс из Катовиц в Афины, оказалась ложной, передают греческие СМИ 22 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Салон самолета

После того как самолёт сел в аэропорту Афин, а экипаж и пассажиров эвакуировали, спасательные службы провели проверку. Взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщалось ранее, на борту находились 192 человека. Предупреждение о взрывоопасном устройстве поступило во время полёта. В штаб-квартире НАТО объявили тревогу, приказ сопровождать самолёт получили венгерские и греческие истребители.