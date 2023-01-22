Париж, 22 января, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 22 января не исключил возможности поставок на Украину танков Leclerc.

ИТАР-ТАСС/Николай Новичков Танк Leclerc

Макрон отметил, что попросил министерство обороны «проработать этот вопрос».

Любые поставки оружия на Украину не должны приводить к эскалации конфликта и ослаблять французскую армию, также они должны быть эффективны для ВСУ в конкретной ситуации, рассказал президент Франции.

В начале января 2023 года Макрон заявил о готовности Франции поставить на Украину так называемые легкие танки.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.