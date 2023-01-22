Макрон допустил поставку танков Leclerc на Украину
Макрон: Франция может направить на Украину танки Leclerc
Париж, 22 января, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 22 января не исключил возможности поставок на Украину танков Leclerc.
Макрон отметил, что попросил министерство обороны «проработать этот вопрос».
Любые поставки оружия на Украину не должны приводить к эскалации конфликта и ослаблять французскую армию, также они должны быть эффективны для ВСУ в конкретной ситуации, рассказал президент Франции.
В начале января 2023 года Макрон заявил о готовности Франции поставить на Украину так называемые легкие танки.
Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.
При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.