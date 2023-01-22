Москва, 22 января, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подписал себе приговор высказываниями о поражении ВСУ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член фракции «Единая Россия» Даниил Бессарабов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Даниил Бессарабов

«Такое киевский преступный режим не способен простить. Он пресекал и уничтожал свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами», — утверждает парламентарий.

Напомним, 21 января Арестович заявил о высоком риске поражения Украины. Те, кто считает, будто Украина «гарантированно» выиграет, ошибаются, Киев упустил шанс победить Россию, сказал он.

Арестович покинул пост после своего заявления о том, что подъезд жилого многоквартирного дома в Днепропетровске был разрушен из-за действий ВСУ. После обрушившейся в его адрес критики экс-советник признал свою «ошибку».

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