Берлин, 22 января, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Представители Социал-демократической партии Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц, заявили о намерении на фоне глобальных кризисов пересмотреть внешнюю политику ФРГ, в том числе в отношении России и Китая, сообщает 22 января агентство DPA.

Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС Социал-демократическая партия Германии

В документе, обсуждение которого запланировано на 23 января, говорится, что пришло время пересмотреть роль Германии в мире и взять больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах.

Германия слишком долго рассчитывала на совместное будущее с Москвой, пока в России не наступят «фундаментальные изменения», Европе необходимо предусмотреть защиту от её действий, утверждают авторы документа.

Также пересмотра требуют отношения с Китаем. Германии следует быть более независимой в экономическом плане от КНР, считают они.

Ранее немецкие политики, входящие в правящую коалицию, выступали за сохранение экономических связей с Китаем, а возможный разрыв отношений якобы не отвечает интересам ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии объявили об изменении бизнес-модели оборонной индустрии из-за ситуации на Украине и растущей угрозы мирового конфликта.