Десантникам в зоне СВО подарили гитару с автографом Певцова
Российских десантников — участников СВО наградили за мужество и героизм
Москва, 22 января, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Военнослужащих воздушно-десантных войск, участвующих в специальной военной операции, наградили ведомственными медалями и ценными подарками, сообщили в Министерстве обороны 22 января.
Цитата из видео. Министерство обороны России
Гитара с автографом Дмитрия Певцова
Солдаты и офицеры награждены за мужество и героизм, отметили в министерстве.
Один из командиров боевой машины десанта получил в подарок гитару с автографом Дмитрия Певцова. Награждённый офицер поблагодарил актёра за внимание и подарок.