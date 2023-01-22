Москва, 22 января, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Военнослужащих воздушно-десантных войск, участвующих в специальной военной операции, наградили ведомственными медалями и ценными подарками, сообщили в Министерстве обороны 22 января.

Цитата из видео. Министерство обороны России Гитара с автографом Дмитрия Певцова

Солдаты и офицеры награждены за мужество и героизм, отметили в министерстве.

Один из командиров боевой машины десанта получил в подарок гитару с автографом Дмитрия Певцова. Награждённый офицер поблагодарил актёра за внимание и подарок.