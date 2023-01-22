Анкара, 22 января, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 18 мая 2023 года, сообщил 21 января глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Выборы должны были пройти месяцем позже. Представители правящей партии ранее объяснили вероятный перенос тем, что часть граждан не сможет проголосовать в июне из-за отпусков и каникул.

Речь не идёт о досрочных выборах, подчёркивают в Анкаре.