Афины , 22 января, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Вылетевший из Польши пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair приземлился в международном аэропорту греческой столицы в сопровождении двух истребителей после сообщения о бомбе на борту, передаёт 22 января общественное телевидение ERT.

Bodo Marks/dpa/Global Look Press Самолет авиакомпании Ryanair

На борту летевшего по маршруту «Катовицы — Афины» самолёта находились 192 человека.

Воздушное судно приземлилось в 18:45 мск, а затем его направили на спецстоянку, пассажиров высадили, самолёт проверяют на наличие бомб.

Предупреждение о взрывоопасном устройстве на авиалайнере поступило во время полёта. В штаб-квартире НАТО объявили тревогу. Приказ сопровождать самолёт получили венгерские и греческие истребители.

Напомним, ночью 14 ноября 2022 года из-за угрозы взрыва пассажирский самолёт, совершавший полёт из Польши в Лондон, аварийно приземлился в аэропорту города Падерборн (Германия).