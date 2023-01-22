В аэропорту Афин приземлился «заминированный» борт из Польши
СМИ: в Афинах совершил посадку самолёт после сообщения о бомбе на борту
Афины , 22 января, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Вылетевший из Польши пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair приземлился в международном аэропорту греческой столицы в сопровождении двух истребителей после сообщения о бомбе на борту, передаёт 22 января общественное телевидение ERT.
На борту летевшего по маршруту «Катовицы — Афины» самолёта находились 192 человека.
Воздушное судно приземлилось в 18:45 мск, а затем его направили на спецстоянку, пассажиров высадили, самолёт проверяют на наличие бомб.
Предупреждение о взрывоопасном устройстве на авиалайнере поступило во время полёта. В штаб-квартире НАТО объявили тревогу. Приказ сопровождать самолёт получили венгерские и греческие истребители.
Напомним, ночью 14 ноября 2022 года из-за угрозы взрыва пассажирский самолёт, совершавший полёт из Польши в Лондон, аварийно приземлился в аэропорту города Падерборн (Германия).