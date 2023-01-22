Берлин, 22 января, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Отказавшись от российского газа, Германия стала зависимой от поставок СПГ из Нидерландов и Норвегии, а мощностей в этих странах для ФРГ недостаточно, сказано в публикации Bloomberg 22 января.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Также власти страны вопреки прежним «зеленым» высказываниям были вынуждены вернуться к использованию угля, напомнили обозреватели издания.

Такого рода выход из ситуации не решает всех проблем экономики Германии и может рассматриваться лишь как временная мера, добавили авторы.

Как сообщалось ранее, 14 января в Германии отрыли второй терминал по приему СПГ, в церемонии участвовал лично канцлер Олаф Шольц.

Также в январе 2023 года в Германии прошла серия митингов экологических активистов против возвращения к использованию угля в качестве топлива.