Конституционный суд Туркмении установил полномочия национального лидера
Туркменскому национальному лидеру определили полномочия
Ашхабад, 22 января, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В Туркмении конституционный суд определил полномочия национального лидера — бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Информация об этом появилась 22 января в газете «Нейтральный Туркменистан».
Так, национальный лидер имеет право обращаться к нации по важным вопросам государственного устройства, внутренней и внешней политики, безопасности, программ социально-экономического развития.
Кроме того, лидер нации может выступать на заседаниях парламента страны, когда будут рассматриваться темы, касающиеся государственной и общественной жизни, в обсуждении законодательных актов, выступать на заседаниях и съездах политических партий.
Национальный лидер и члены его семьи обладают правом неприкосновенности, которое также распространяется на их собственность и имущество.
Напомним, 21 января национальное телевидение Туркмении объявило, что власти страны приняли решение реорганизовать парламент — он снова станет однопалатным.