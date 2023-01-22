Ашхабад, 22 января, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В Туркмении конституционный суд определил полномочия национального лидера — бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Информация об этом появилась 22 января в газете «Нейтральный Туркменистан».

Михаил Метцель/ТАСС Гурбангулы Бердымухамедов

Так, национальный лидер имеет право обращаться к нации по важным вопросам государственного устройства, внутренней и внешней политики, безопасности, программ социально-экономического развития.

Кроме того, лидер нации может выступать на заседаниях парламента страны, когда будут рассматриваться темы, касающиеся государственной и общественной жизни, в обсуждении законодательных актов, выступать на заседаниях и съездах политических партий.

Национальный лидер и члены его семьи обладают правом неприкосновенности, которое также распространяется на их собственность и имущество.

Напомним, 21 января национальное телевидение Туркмении объявило, что власти страны приняли решение реорганизовать парламент — он снова станет однопалатным.