Москва, 22 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Болгарский футбольный клуб «Левски» должен выплатить компенсацию московскому «Спартаку» за сорванный товарищеский матч. Об этом 22 января заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов «Спорт-Экспрессу».

Александр Демьянчук/ТАСС Игроки команды «Спартак»

«Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа», — сказал Зеленов.

Он добавил, что матч с другим болгарским клубом, «Ботевом», должен состояться, как и планировалось. По его словам, представители «Ботева» заверили, что всё остаётся в силе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч «Спартака» и «Левски» должен был состояться 22 января, но болгарский клуб отказался от игры из-за того, что болельщики команды выступили против проведения матчей с российскими клубами.

Матч между «Спартаком» и «Ботевом» должен пройти 27 января.