Киев, 22 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Правительство Украины уволило подозреваемого во взяточничестве заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, также исполнявшего обязанности главы ведомства, заявил 22 января министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Марина Захарова ИА REGNUM Здание правительства Украины в Киеве

«Лозинского задержали при получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов США. Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года», — написал Кубраков на своей странице в соцсети.

Министр сказал, что поручил начать проверку в ведомстве всех действующих проектов, в том числе исполняемых за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов техпомощи.

Ранее украинские правоохранители провели у Лозинского обыски.

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