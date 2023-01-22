В Британии готовят к запуску резервные угольные электростанции
В Великобритании готовят к запуску три резервные угольные электростанции
Лондон, 22 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Оператор энергосистемы Веикобритании 22 января поручил готовить к запуску три резервные угльные электростанции.
Rolf Vennenbernd/dpa/ТАСС
Угольная электростанция
Эта мера призвана «укрепить уверенность сообщества» в том, что страна не останется без необходимого объем энергии, сказано в сообщении оператора.
Станции могут и не быть запушены, если не возникнет потребности, но они будут к этому подготовлены, пояснили представители компании.
Аналогичная мера в отношении двух угольных электростанций применялась в Великобритании в декабре 2022 года. Осенью 2022 года власти страны призывали граждан экономить газ и электроэнергию, цены на которые для потребителей значительно выросли.