Москва, 22 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Зенитные ракетные подразделения Вооруженных сил России плотно закрывают небо для врага. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов ЗРПК «Панцирь-С1»

Ведомство опубликовало видео о работе системы ПВО. На кадрах военнослужащий рассказывает о своей работе и выполняемых боевых задачах.

«Мы прикрываем населенные пункты, где находятся мирные люди от воздушных атак противника, который пытается по ним постоянно нанести удары из реактивных систем залпового огня», — сообщил командир зенитно-ракетной батареи.

По его словам, беспилотники, самолёты, вертолёты противника постоянно пытаются вторгнуться в российское небо.

«Всё, что находится в воздухе, мы должны остановить, чтобы обезопасить свои объекты прикрытия», — добавил военнослужащий.

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