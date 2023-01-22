Минобороны РФ рассказало о закрытом от ударов врага российском небе
Командир батареи: БПЛА и самолёты врага постоянно пытаются вторгнуться в российское небо
Москва, 22 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Зенитные ракетные подразделения Вооруженных сил России плотно закрывают небо для врага. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
Ведомство опубликовало видео о работе системы ПВО. На кадрах военнослужащий рассказывает о своей работе и выполняемых боевых задачах.
«Мы прикрываем населенные пункты, где находятся мирные люди от воздушных атак противника, который пытается по ним постоянно нанести удары из реактивных систем залпового огня», — сообщил командир зенитно-ракетной батареи.
По его словам, беспилотники, самолёты, вертолёты противника постоянно пытаются вторгнуться в российское небо.
«Всё, что находится в воздухе, мы должны остановить, чтобы обезопасить свои объекты прикрытия», — добавил военнослужащий.
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