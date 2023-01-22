Сан-Франциско, США, 22 января, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Бывший спикер палаты представителей Конгесса США Нэнси Пелоси приглашала в дом священников для проведения обряда экзорцизма, рассказала New York Times 22 января дочь Пелоси Александра.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Нэнси Пелоси

Священники были приглашены изгонять бесов после нападения на мужа Пелоси. Экс-спикер, по словам ее дочери, чувствовала свою вину за это событие.

Инцидент произошёл в октябре 2022 года. Ворвавшись в дом Пелоси, злоумышленник напал на ее мужа с молотком. Он был задержан и впоследствии арестован, своей вины он не признает.