Бразилиа, 22 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Отказ от поддержки только одной из сторон в украинском конфликте является обязательным условием продвижения мирного диалога. Такое мнение, как передает газета Folha de S. Paulo, выразил глава бразильского внешнеполитического ведомства Мауру Виейра.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Президент Луис Инасиу Лула да Силва всегда говорил, что в данный момент необходимо оказать поддержку обеим сторонам, чтобы мирные переговоры прошли эффективно», — заявил министр, добавив, что глава государства сразу осудил действия России.

В прошлом году президент Бразилии заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз должны были предотвратить эскалацию на Украине, дав России гарантии невступления Киева в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Аргентины и Бразилии в ближайшее время могут объявить о начале подготовительных работ по созданию единой валюты.

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