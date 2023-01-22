Москва, 22 января, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал статью британской газеты The Financial Times, в которой его сравнили с Григорием Распутиным. Заявление Пригожина опубликовала 22 января его пресс-служба в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

Репродукция ТАСС Григорий Распутин

Пригожин заявил, что не очень подробно знаком с историей Распутина, но знает, что он «останавливал кровь юного царевича заговорами».

«Я, к сожалению, кровь не останавливаю. Я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними», — сказал Пригожин.

По словам Пригожина, смысл сравнения состоит в том, что, когда «дети нашкодят, они стараются обратить внимание папы неожиданными выходками».

«Поэтому всё, что должны сейчас сделать американцы — прийти к папочке, попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально», — заключил он.

Ранее журналист The Financial Times Тони Барбер заявил, что Пригожин имеет такое же влияние на российскую власть, как это было у Распутина, и при этом также не занимает официальной высокой должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пригожин обратился с открытым письмом к администрации США.