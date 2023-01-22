Казань, 22 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Единые игры Специальной Олимпиады России должны проходить каждый год, заявил 22 января глава Татарстана Рустам Минниханов.

Егор Алеев/ТАСС Артисты и музыканты на церемонии открытия Единых игр Специальной Олимпиады на территории международного выставочного центра «Казань-Экспо».

По его мнению, ежегодные игры станут прекрасной возможностью проявить себя.

«Я заверяю: любые проекты, связанные со специальными играми, и другие вопросы более внимательно мы будем рассматривать. Такое же поручение мы дадим городам в республике», — сказал глава республики перед церемонией открытия.

Соревнования пройдут с 23 по 26 января на территории «Казань Экспо».

Заявки на участие в играх подали спортсмены из 59 субъектов России, а также из Белоруссии.