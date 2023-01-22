Купянск, Украина, 22 января, 2023, 18:36 — ИА Регнум. ВСУ стягивают в Купянск карательные подразделения, причастные к террористическим мероприятиям в отношении граждан собственной страны в других регионах Украины, сообщило RT 22 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские каратели

Причиной являются пророссийские настроения в городе, о которых сообщили ранее западные СМИ и которые подтвердили также и местные власти.

Сообщается, что одно из перебрасываемых подразделений сформировано из футбольных фанатов и неонацистов. Помимо зачисток, формированиям будет поставлена задача укрепления этого фланга обороны ВСУ на случай обвала фронта.

Вооруженные силы России покинули Купянск в сентябре 2022 года вследствие перегруппировки. Местные жители неоднократно сообщали о случаях террора со стороны ВСУ и спецслужб Украины.