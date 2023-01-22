Варшава, 22 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций в отношении Белоруссии, в том числе полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения в страну, сообщает 22 января радиостанция RMF.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По данным источника, в Германии при поддержке союзников выступают против полной синхронизации белорусских санкций с российскими. Пока военнослужащие Белоруссии физически не участвуют в конфликте на Украине, необходимо учитывать разницу с санкциями против России, считают в Берлине.

Среди возможных санкций обсуждается введение полного эмбарго на оружие и оборудование двойного назначения, а также запрет на экспорт из ЕС в Белоруссию электроники, бытовой техники, предметов роскоши.

Журналистка RMF со ссылкой на источники из Еврокомиссии сказала, что санкции будут наложены на белорусские банки, потому что граждане России ездят в Минск для снятия денег в банкоматах.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года член Европарламента от Польши Анджелика Анна Можджановская предложила ввести запрет на ввоз в ЕС мебели из Белоруссии. Это якобы необходимо для поддержки польских производителей.

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