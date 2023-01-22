В Сочи вспыхнул пожар в трех частных домах
Краснодар, 22 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В Сочи локализовали пожар в трех частных домах. Об этом 22 января сообщает пресс-служба МЧС России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарники
По ее информации, пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме, в результате огонь распространился на площади 870 кв. метров. Уточняется, что по тревоге было поднято 62 огнеборца на 18 единицах техники. Сведений о пострадавших не поступало. Отмечается, что спасатели ликвидировали открытое горение.
По информации некоторых СМИ, пожар произошел в переулке Хурмовый, огнем было объято три частных дома.
Как передавало ИА REGNUM, мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Домодедове.
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