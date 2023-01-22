Краснодар, 22 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В Сочи локализовали пожар в трех частных домах. Об этом 22 января сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

По ее информации, пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме, в результате огонь распространился на площади 870 кв. метров. Уточняется, что по тревоге было поднято 62 огнеборца на 18 единицах техники. Сведений о пострадавших не поступало. Отмечается, что спасатели ликвидировали открытое горение.

По информации некоторых СМИ, пожар произошел в переулке Хурмовый, огнем было объято три частных дома.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3773012" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА REGNUM, мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Домодедове.

Читайте также: При пожаре в Подмосковье погибли родители двоих детей